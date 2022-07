Bidone, imbuto e arnesi vari. Denunciati dai Carabinieri due soggetti

TRAPANI – Nel fine settimana appena trascorso (3-4 luglio) i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato due 45enni trapanesi per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere.

Durante un normale servizio notturno i Carabinieri hanno notato, nei pressi del Lungomare Dante Alighieri, zona presa di mira per i furti di gasolio, 2 soggetti guardinghi aggirarsi a bassissima velocità tra le auto.

Decidevano di sottoporli a controllo e durante la perquisizione personale e veicolare sarebbero stati trovati in possesso di un fusto in plastica da 20 lt, un imbuto con tubo in gomma, un flex, un coltello da cucina, un mazzolo ed un picchetto in ferro e svariate chiavi e cacciaviti.

Sottoposto tutto il materiale a sequestro i militari dell’Arma deferivano inoltre il guidatore per guida senza patente reiterata nel biennio.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.