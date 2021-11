Bilancio conclusivo di Blue Sea Land (X edizione) che ha chiuso i battenti

MAZARA DEL VALLO – 17 delegazioni in presenza, 10 collegate in remoto (per la prima volta alcuni Paesi dell’Asia), 6 ambasciatori e 2 Ministri (Ghana, Mauritania) a Mazara del Vallo. E poi ancora la presenza del Sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, la riunione della CPA (Commissione Politiche Agricole) in città, 30 show cooking, 2 protocolli […]

MAZARA DEL VALLO – 17 delegazioni in presenza, 10 collegate in remoto (per la prima volta alcuni Paesi dell’Asia), 6 ambasciatori e 2 Ministri (Ghana, Mauritania) a Mazara del Vallo. E poi ancora la presenza del Sottosegretario alla pesca Francesco Battistoni, la riunione della CPA (Commissione Politiche Agricole) in città, 30 show cooking, 2 protocolli sottoscritti e trattative economiche avviate con Egitto, Tunisia, Costa d’Avorio, Mauritania, Angola e Uganda. Sono questi alcuni dei numeri del bilancio della X edizione di “Blue Sea Land”, conclusasi ieri (31 ottobre) a Mazara del Vallo, promossa dal Distretto della Pesca e Crescita Blu e organizzata dal Centro di Competenza Distrettuale e dall’Osservatorio della Pesca Mediterranea. A illustrare i risultati di quest’edizione – la prima in presenza dopo il periodo di pandemia Covid-19 – è stato il Presidente del Distretto Cosvap Nino Carlino che ieri mattina (31 ottobre) ha incontrato la stampa insieme all’Assessore regionale alla pesca Toni Scilla. «Posso confermare che l’XI edizione sarà realizzata sempre a Mazara del Vallo – ha detto Carlino – questa manifestazione fa oramai parte della storia di questa città. Siamo soddisfatti di come è riuscita questa edizione, nonostante le difficoltà registrate a causa dei tempi e disposizioni dettati dall’andamento della pandemia».

A conclusione di “Blue Sea Land” si è svolta l’invocazione rotariana presso l’auditorium “Mario Caruso”. L’iniziativa, a cura del Rotary Club, fu ideata dal compianto Giovanni Tumbiolo, ex Presidente del Distretto Cosvap e fondatore di “Blue Sea Land”, scomparso nel 2018. Ieri pomeriggio Tumbiolo è stato ricordato con un lungo applauso dei presenti: c’erano, tra gli altri, il Vescovo di Mazara del Vallo monsignor Domenico Mogavero, gli Imam di Catania Abdelhafid Kheit, di Mazara del Vallo Ahmed Tharwa e quello di Tivoli Muhammad Hassan Abdulghaffar, il pastore della Chiesa dell’Unità pastorale Abi Blay Daniel. In sala c’erano anche i familiari di Tumbiolo. Ieri mattina, presso la Lega Navale di Mazara del Vallo, si è svolta una regata velica in memoria di Giovanni Tumbiolo.