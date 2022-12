Bilancio del Comune di Palermo, i sindacati: “Adesso aumento ore per i part-time e stabilizzazioni”

PALERMO – “Con l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, il Comune di Palermo adesso potrà procedere all’aumento delle ore per 2.500 lavoratori part-time e a stabilizzare gli ultimi 93 Lsu del bacino ‘Palermo lavora’ e il personale scolastico a valere su fondi extra-comunali; procedure che vanno avviate immediatamente, come quelle indispensabili per la stabilizzazione degli assistenti […]

PALERMO – “Con l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, il Comune di Palermo adesso potrà procedere all’aumento delle ore per 2.500 lavoratori part-time e a stabilizzare gli ultimi 93 Lsu del bacino ‘Palermo lavora’ e il personale scolastico a valere su fondi extra-comunali; procedure che vanno avviate immediatamente, come quelle indispensabili per la stabilizzazione degli assistenti sociali. Bisogna dare risposte a migliaia di dipendenti e alle loro famiglie e incrementare finalmente i servizi ai cittadini; prendiamo atto del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e dalle forze politiche per questo risultato, seppur arrivato a fine anno, e auspichiamo che già nel 2023 siano stanziate maggiori somme per il personale”. Lo dicono Mario Basile (Cisl Fp), Lillo Sanfratello (Cgil Fp), Ilioneo Martinez (Uil Fpl) e Nicolò Scaglione (Csa-Cisal).