Bilancio di previsione 2020: approvato all’unanimità l’emendamento presentato dal gruppo consiliare “Partanna bene comune”

PARTANNA – Nella seduta del Consiglio Comunale di giorno 8 ottobre è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 con 11 voti favorevoli e 5 astenuti.

Sono stati presentati sia dalla maggioranza che dall’opposizione, e poi discussi e votati diversi emendamenti al bilancio.

Soddisfatti a tal proposito i consiglieri del gruppo consiliare “Partanna Bene Comune” Massimiliano Filippo Atria e Mimma Amari (Lega), che hanno visto votato all’unanimità dei consiglieri l’emendamento dagli stessi presentato, la cui ratio – spiegano i consiglieri Atria ed Amari – è stata la necessità di prevedere maggiori somme per disinfestazione del territorio, disinfezione e sanificazione scuole ed uffici pubblici stante il perdurare dello stato di emergenza COVID-19, nonché di prevedere maggiori ed ulteriori somme per adeguare gli impianti di depurazione del nostro Comune con l’acquisto di n. 2 impianti di clorazione acque potabili.

I consiglieri Amari ed Atria ringraziano pubblicamente i colleghi consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, “i quali hanno perfettamente sposato le motivazioni di tale emendamento, dando un chiaro esempio di buona politica quando si tratta di trovare soluzioni a favore dell’intera collettività e per il bene comune”.