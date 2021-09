Bimbo aggredito da un rottweiler. Il proprietario è stato denunciato dai carabinieri

ALCAMO – Nella giornata di ieri (14 settembre) i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo hanno denunciato, per il reato di lesioni personali colpose, un uomo di 75 anni responsabile di non aver saputo controllare il proprio cane che ha aggredito un bambino di 10 anni che giocava col nonno in un piazzale privato vicino casa.

L’allarme alla Centrale Operativa di Alcamo giungeva da un passante che ha assistito alla scena notando in cane che, senza guinzaglio e privo di museruola, scavalcava la rete di recinzione e si scagliava contro il bambino, in quel momento a bordo di uno skateboard ferendolo al viso. Vani sono stati i tentativi del nonno che ha cercato in tutti i modi di interporsi tra il piccolo e l’animale che mollava la presa solo all’arrivo del padrone che ne riacquisiva il controllo. In pochi istanti i Carabinieri sono arrivati sul posto assicurando le cure mediche al bambino che con un ambulanza è stato trasportato presso l’ospedale di Villa Sofia di Palermo dove ne usciva con 20 giorni di prognosi e alcuni punti di sutura.

Il soggetto veniva denunciato in quanto responsabile delle lesioni riportate dal bimbo non avendo avuto il controllo dell’animale così come previsto dalla legge.