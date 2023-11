Birgi. Stipendi arretrati per il lavoratori del servizio di pulizia dell’aeroporto di Trapani Birgi. A denunciarlo è la Uil Trasporti di Trapani

TRAPANI – “La Magic Clean srl, la ditta che ha in appalto il servizio, – spiega Giuseppe Tumbarello – non paga le mensilità dei propri dipendenti da alcuni mesi, arretrando mensilità da uno a più mesi. In alcuni dei casi più gravi i pagamenti mancano sin dallo scorso mese di luglio. Questi lavoratori sono stati impiegati, tra l’altro, anche nel periodo dell’emergenza aeroportuale catanese, dimostrando grande senso del dovere e responsabilità nello svolgimento del proprio lavoro in un periodo non semplice”.

La Uil ha già messo in essere alcune azioni e non intende fermarsi: “Tramite l’ufficio legale della Uil di Trapani – aggiunge Tumbarello – abbiamo inviato diverse sollecitazioni che purtroppo non sono andate a buon fine. Adesso avvieremo la procedura di raffreddamento che porterà allo sciopero. Della situazione informeremo anche la prefettura. Ci auguriamo che gli stipendi arretrati possano arrivare al più presto – conclude – trovandoci, tra l’altro, in un periodo economico difficile, segnato da un’inflazione galoppante, durante il quale non potere contare sul proprio stipendio per uno o più mesi diventa davvero un problema serio per la gestione familiare”.