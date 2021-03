Blue Air amplia il suo servizio da Torino a Palermo a partire da Maggio 2021

PALERMO – Blue Air, compagnia aerea rumena che opera con aeromobili Boeing 737, potenzia le sue operazioni in Italia aumentando le frequenze sulla sua operazione dalla base di Torino a Palermo. La compagnia aerea introdurrà tre collegamenti settimanali aggiuntivi tra Torino e Palermo a partire da maggio 2021. I prezzi partono da 19,99 euro / […]

PALERMO – Blue Air, compagnia aerea rumena che opera con aeromobili Boeing 737, potenzia le sue operazioni in Italia aumentando le frequenze sulla sua operazione dalla base di Torino a Palermo.

La compagnia aerea introdurrà tre collegamenti settimanali aggiuntivi tra Torino e Palermo a partire da maggio 2021. I prezzi partono da 19,99 euro / solo andata, tasse, commissioni ed un cambio GRATUITO incluso.

Blue Air opererà su 4 voli settimanali rinforzati tra Torino e Palermo, secondo il seguente orario:

• Lunedì, Venerdì

TRN 07:20 PMO 10:00

PMO 10:45 TRN 12:25

TRN 13:30 PMO 15:10

PMO 15:55 TRN 17:35

• Mercoledì

TRN 13:30 PMO 15:10

PMO 15:55 TRN 17:35

• Domenica

TRN 13:30 PMO 15:10

PMO 15:55 TRN 17:35

TRN 18:20 PMO 20:00

PMO 20:45 TRN 22:25

“Siamo lieti di offrire più opzioni di viaggio ai nostri clienti su questa rotta. Le frequenze multi-giornaliere supporteranno lo sviluppo della nostra rete tra Torino a Palermo, offrendo il miglior servizio clienti della categoria a prezzi molto convenienti.” – afferma Krassimir Tanev, Chief Commercial Officer Blue Air.

Informazioni su Blue Air:

Blue Air è la più grande compagnia aerea rumena per numero di passeggeri trasportati, con un modello di business Ultra-Low-Cost (ULC) e con un approccio incentrato sulle esigenze dei passeggeri.

Con un team di oltre 1.000 appassionati di aviazione, Blue Air ha un record di sicurezza di volo impeccabile. La società opera con aeromobili Boeing 737. Nei suoi 16 anni di attività, Blue Air ha trasportato più di 32 milioni di passeggeri e ha volato per oltre 340 milioni di chilometri. L’azienda è certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) dall’International Air Transport Association (IATA) per standard operativi eccezionali ed è membro a pieno titolo IATA.