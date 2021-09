BOCCONCINI NEL TRICOLORE 3 ingredienti, 3 colori, 3 erbe aromatiche

a cura di Ina Venezia.

Ingredienti: 400 g di petto di pollo, 1 cipolla bianca, 1 bicchiere di birra chiara, qualche cucchiaio di farina, 2 rametti di rosmarino, sale, pepe nero, olio extravergine d’oliva.

15 pomodorini varietà ciliegino, qualche cucchiaio di mollica fresca, 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato, 1 spicchio di aglio (facoltativo), origano, sale, olio extra vergine d’oliva

2 zucchine genovesi, 1 spicchio di aglio, olio extra vergine di oliva, sale pepe, qualche fogliolina di menta.

Unica difficoltà: riuscire a completare le preparazioni in contemporanea! Provate seguendo la successione indicata.

Tagliate il petto di pollo a bocconcini e tenetelo da parte. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà, metteteli in uno scolapasta a scolare, in modo che il succo in eccesso fuoriesca. Amalgamate la mollica fresca con il parmigiano, l’aglio tritato finemente (se vi piace), un pizzico di origano, il pepe, un po’ di olio. Rivestite la teglia con carta da forno e distribuite i pomodorini. Spolverare con il sale e ricopritene la superficie con la mollica aromatizzata. Irrorate con un filo d’olio. Tagliate a tocchetti le zucchine. Fate rosolare uno spicchio di aglio, che poi eliminerete, in una padella antiaderente. Unite le zucchine. Salate e pepate. Fate cucinare a fuoco basso (devono essere tenere, ma ancora croccanti). Infornate i pomodorini a 220 gradi per circa 15 minuti, fino a che diventino dorati e croccanti in superficie. Tagliate finemente la cipolla e fatele intenerire con un filo d’olio in un’altra padella. Infarinate leggermente i bocconcini di pollo, uniteli alla cipolla con i rametti di rosmarino e fate rosolare per qualche minuto. Sfumate con la birra e lasciate cuocere a fuoco basso per una decina di minuti. Si formerà un sughetto denso. Aggiungete delle foglioline di menta alle zucchine già cotte. A questo punto disponete su un piatto da portata, seguendo i colori del tricolore, come in foto.