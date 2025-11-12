Bonifici: nuove regole dall’U.E. Cosa cambia? Webinar informativo in streaming

ROMA – Per Mercoledì 19 novembre dalle ore 10.30, Adiconsum ha organizzato insieme a FEduF – Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio, e in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il Webinar informativo, dal titolo:
“Bonifici: nuove regole dall’UE. Cosa cambia?”
Il Webinar è stato riconosciuto evento di qualità ed inserito nel Calendario degli eventi dell’VIII edizione del “Mese dell’educazione finanziaria”, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).
Le nuove regole UE sui bonifici
Tutti i bonifici in euro (anche tra banche diverse) dovranno arrivare in massimo 10 secondi; 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi weekend e festivi;
Costo massimo uguale o inferiore a quello dei bonifici ordinari;
Verifica obbligatoria del beneficiario (IBAN vs nome) per ridurre errori e frodi.
Quali vantaggi per i consumatori
Pagamento affitto, bollette o ad amici in tempo reale
Più tutele dalle frodi istantanee
Rimborso entro 24 ore dalla banca in caso di bonifico non autorizzato.
Perché seguire il Webinar
Perché spiega in maniera semplice norme tecniche complesse
Perché dà consigli pratici per evitare truffe sui bonifici istantanei
Perché più ti informi e più ti tuteli.