Bonifici: nuove regole dall’U.E. Cosa cambia? Webinar informativo in streaming

ROMA – Per Mercoledì 19 novembre dalle ore 10.30, Adiconsum ha organizzato insieme a FEduF – Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio, e in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il Webinar informativo, dal titolo:

“Bonifici: nuove regole dall’UE. Cosa cambia?”

Il Webinar è stato riconosciuto evento di qualità ed inserito nel Calendario degli eventi dell’VIII edizione del “Mese dell’educazione finanziaria”, promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin).

Le nuove regole UE sui bonifici

Tutti i bonifici in euro (anche tra banche diverse) dovranno arrivare in massimo 10 secondi; 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi weekend e festivi;

Costo massimo uguale o inferiore a quello dei bonifici ordinari;

Verifica obbligatoria del beneficiario (IBAN vs nome) per ridurre errori e frodi.

Quali vantaggi per i consumatori

Pagamento affitto, bollette o ad amici in tempo reale

Più tutele dalle frodi istantanee

Rimborso entro 24 ore dalla banca in caso di bonifico non autorizzato.

Perché seguire il Webinar

Perché spiega in maniera semplice norme tecniche complesse

Perché dà consigli pratici per evitare truffe sui bonifici istantanei

Perché più ti informi e più ti tuteli.