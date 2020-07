BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO – Karaoke

A cura di Salvo Li Vigni Cari lettori kleossiani, questa “strana ed insolita” estate è iniziata, e loro non potevano mancare all’appuntamento. Dopo il successo dello scorso anno, i Boomdabash ed Alessandra Amoroso, tornano con “Karaoke”, ed entrano di prepotenza nella corsa per il titolo di “Tormentone estivo”. Per chi non li conoscesse, i Boomdabash […]

A cura di Salvo Li Vigni Cari lettori kleossiani, questa “strana ed insolita” estate è iniziata, e loro non potevano mancare all’appuntamento. Dopo il successo dello scorso anno, i Boomdabash ed Alessandra Amoroso, tornano con “Karaoke”, ed entrano di prepotenza nella corsa per il titolo di “Tormentone estivo”. Per chi non li conoscesse, i Boomdabash (il nome deriva da boom da bash, “esplodi il colpo”) sono un gruppo reggae italiano di origine pugliese, come la stessa Alessandra Amoroso. Il brano è stato realizzato in periodo di lockdown, con un sound tipicamente reggae- elettronico e con un messaggio di speranza e rinascita. Sulla scelta di condividere il pezzo con Alessandra Amoroso loro stessi hanno dichiarato: “Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale. Ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a Karaoke nel periodo del lockdown. È stato per tutti un periodo molto difficile, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare, nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza positiva per cominciare a rinascere.” E noi siamo sicuri che “Karaoke”, ci farà ballare (con il giusto distanziamento), per tutta l’estate.