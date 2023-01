BOOMDABASH, EIFFEL 65 – Heaven

di Salvo Li Vigni Cari lettori kleossiani, iniziamo l’anno con qualcosa di grande, che per chi si ricorda, ha fatto ballare parecchio negli anni ’90. Si tratta di “Heaven” del gruppo Boomdabash in collaborazione con gli storici Eiffel 65. Il brano scritto con il sample di “Too much of heaven”, ha coinvolto il gruppo […]

di Salvo Li Vigni Cari lettori kleossiani, iniziamo l’anno con qualcosa di grande, che per chi si ricorda, ha fatto ballare parecchio negli anni ’90. Si tratta di “Heaven” del gruppo Boomdabash in collaborazione con gli storici Eiffel 65. Il brano scritto con il sample di “Too much of heaven”, ha coinvolto il gruppo salentino e il trio (inizialmente, fino all’uscita nel 2005 di Gabry Ponte) torinese, in perfetta simbiosi, dimostrando come la dance degli anni ’90, intramontabile, si abbini perfettamente allo stile Boomdabash. Con questo inatteso singolo la band salentina ci ricorda quanto un brano non sia solo una semplice canzone, ma possa rimanere nel tempo, diventando la perfetta colonna sonora di momenti indimenticabili. Il trio salentino, ha conquistato l’affetto del grande pubblico, dopo aver collezionato oltre 28 dischi di platino con successi clamorosi come “Karaoke”, “Tropicana”, “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” e “Mohicani” e ora pronta a tornare inaspettatamente sulle scene musicali, scaldando l’inverno con l’intento di farci danzare a ritmi sfrenati. Heaven, ha dichiarato la band, è un pezzo che è nato in studio divertendoci come è nel nostro mood parecchi mesi fa e che conferma la volontà di riportare nella nostra produzione musicale anche hit del passato, contaminandole sapientemente con influenze che arrivano dal nostro mondo musicale. Un brano potente che abbiamo voluto proporre in chiave Boomdabash, pur conservando la sua autenticità e anima originale. Sognavamo da tempo di poter fare un brano che cavalcasse queste sonorità e siamo entusiasti finalmente di avercela fatta come desideravamo. Un pezzo dance travolgente con un beat che si muove a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 e con una linea di basso devastante: rimanere fermi è impossibile”.