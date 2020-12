BORO BORO feat FRED DE PALMA – Obsesionada

Cari lettori kleossiani, chiudiamo l’anno in bellezza con un brano dal sapore estivo, che in un periodo come questo, con l’emergenza sanitaria che ci sta mettendo a dura prova, ci dà un soffio di freschezza, in attesa della bella stagione che speriamo ci porti nuovamente a gustare la nostra agognata libertà. Sto parlando di “Obsesionada”, […]

Cari lettori kleossiani, chiudiamo l’anno in bellezza con un brano dal sapore estivo, che in un periodo come questo, con l’emergenza sanitaria che ci sta mettendo a dura prova, ci dà un soffio di freschezza, in attesa della bella stagione che speriamo ci porti nuovamente a gustare la nostra agognata libertà. Sto parlando di “Obsesionada”, di Boro Boro, che vede la partecipazione di Fred De Palma. Per chi non lo conoscesse, Boro Boro o meglio Federico Orecchia, è un rapper 24enne nato a Torino da padre torinese e madre molisana. Inizia la sua carriera proprio nella regione materna, dove muove i suoi primi passi esibendosi dal vivo in un festival musicale locale, che lo vedrà trionfante qualche anno dopo. Da lì in poi comincia la sua ascesa, pubblicando nel 2018 “Money rain”, certificato con il disco d’oro e “Lento” nel 2019 certificato doppio disco di platino. In totale l’artista in 2 anni collezionerà più di 100 milioni di stream e 4 dischi di platino. Nel 2018, inoltre, partecipa alla dodicesima edizione del talent “X FACTOR” venendo tuttavia eliminato nella fase dei bootcamp. Ma tornando ad “Obsesionada”, lo stile inconfondibile di Boro Boro, si mixa perfettamente con quello di Fred De Palma, dando vita ad un pezzo dal sound molto reggaeton e piacevolmente ascoltabile, con cui i 2 raccontano di un legame sentimentale in modo frivolo. Qualcosa di leggero e spensierato per farci ballare quest’inverno….. naturalmente a casa, aspettando tempi migliori che, sono sicuro, arriveranno presto….

Salvo Li Vigni