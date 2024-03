Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito di vari delitti specifici

TRAPANI – Dal 31 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza, per ottenere l’erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sotto indicata per l’anno scolastico/accademico 2024/2025 :

-Legge 27 dicembre 2017, n.205

-Legge 11 gennaio 2018, n.4, come modificata dalla Legge 19 luglio 2019 n.69, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici e di genere

-Legge 30 dicembre 2018, n.145

-Decreto 21 maggio 2020, n.71, Regolamento recante l’erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

-Delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti dell’8 marzo 2024.

L’importo delle borse di studio è quantificato come segue: