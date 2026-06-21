BRANCALE – LEVANTE – DELIA – Al mio paese

di Salvo Li Vigni Cari lettori kleossiani, la musica ha spesso la capacità di raccontare luoghi, emozioni e radici in modo autentico e “Al Mio Paese” nasce proprio da questa esigenza. Il brano unisce le voci e le sensibilità artistiche di Brancale, Levante e Delia, tre artiste che, pur provenendo da percorsi differenti, condividono la volontà di trasformare esperienze personali in storie capaci di parlare a tutti. Brancale, cantante e autrice dalla forte identità musicale, negli anni ha costruito un percorso caratterizzato da ricerca sonora e attenzione ai temi sociali e culturali. Levante è una delle cantautrici più apprezzate della scena italiana contemporanea, amata per la sua scrittura diretta e per la capacità di raccontare sentimenti e fragilità con grande sincerità. Delia, artista emergente dal talento raffinato, porta invece una freschezza che arricchisce il progetto con nuove sfumature e una sensibilità vicina alle giovani generazioni. “Al Mio Paese” è un brano che guarda alle proprie origini con affetto e consapevolezza. Attraverso immagini semplici ma evocative, la canzone parla del legame con la terra in cui si è cresciuti, dei ricordi che restano vivi nel tempo e di quel senso di appartenenza che continua a esistere anche quando la vita porta lontano per lavoro o studio. Non si tratta soltanto di un racconto geografico, ma di un viaggio emotivo che tocca chiunque abbia lasciato una parte di sé in un luogo speciale. Le tre voci si alternano e si intrecciano con naturalezza, creando un dialogo che rende il messaggio ancora più intenso. La forza del brano sta proprio nella sua capacità di unire prospettive diverse in una narrazione comune, dove nostalgia, speranza e orgoglio convivono senza mai risultare eccessivi. L’arrangiamento accompagna il testo con equilibrio, lasciando spazio alle parole e alle emozioni che emergono lungo tutto il percorso musicale. In un periodo in cui molti giovani si trovano a partire per studio, lavoro o nuove opportunità, “Al Mio Paese” assume un significato particolarmente attuale. La canzone invita a riflettere sul valore delle proprie radici e sull’importanza di custodire la memoria dei luoghi e delle persone che hanno contribuito a costruire la nostra identità. Le aspettative attorno a questo progetto sono alte. L’incontro tra tre artiste capaci di parlare a pubblici diversi potrebbe dare vita a un brano destinato a lasciare il segno, grazie a un messaggio universale e a una sensibilità che supera le differenze generazionali. “Al Mio Paese” ha tutte le caratteristiche per conquistare ascoltatori di ogni età e per diventare una delle collaborazioni più interessanti del panorama musicale italiano.

Salvo Li Vigni