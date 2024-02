Bulgaria: concluso addestramento del 6° Bersaglieri. Cerimonia di rientro del reparto dell’Esercito Italiano alla caserma Giannettino di Trapani

TRAPANI – Si è svolta questa mattina (15 febbraio) alla caserma “Giannettino” di Trapani la cerimonia di rientro dalla Bulgaria del 6° reggimento Bersaglieri, impiegato dall’agosto dello scorso anno nell’ambito dell’iniziativa NATO denominata enhanced Vigilance Activity (eVA).

L’evento, presieduto dal Comandante della Brigata “Aosta”, Generale Maurizio Taffuri, ha visto la partecipazione dei gonfaloni e dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nonché delle principali Autorità civili, militari e religiose della provincia trapanese.

Nel corso della cerimonia il Colonnello Michelangelo Genchi, Comandate di reggimento, ha ringraziato le donne e gli uomini delle unità poste ai suoi ordini per aver operato con impegno e dedizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Alleanza Atlantica.

A partire dal mese di ottobre 2022 l’Italia si è candidata a guidare come framework nation il Battle Group in Bulgaria, di base nella Novo Selo training area. Tutte le attività operative e addestrative condotte dalle Forze Armate Italiane sul fianco orientale della NATO sono disposte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e svolte sotto il coordinamento e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).