Buona la prima per Tosca: consenso di pubblico e un cast vocale di pregio

TRAPANI – Tosca di Giacomo Puccini, uno dei capisaldi del cosiddetto “grande repertorio”, riporta il pubblico a gremire il Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani, per la 74a stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

All’inizio della serata sono intervenuti l’assessore alla Cultura del Comune di Trapani Rosalia d’Alì, il consigliere delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese Natale Pietrafitta, il direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese Walter Roccaro. “La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme” così ha esordito il consigliere delegato Natale Pietrafitta.

“Un ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane hanno lavorato sodo per raggiungere questo risultato” – così ha continuato l’assessore alla Cultura al Comune di Trapani.

Walter Roccaro ha concluso con la lettura di una poesia di William Blake “A World, A Heaven, The Eternity.”. Versi che trascendono il pensiero, sia laico che religioso, e conducono direttamente al cuore della condizione umana, cuore pulsante di ogni cosa.

Una co-produzione con il Teatro Coccia di Novara, un allestimento firmato alla regia da Renato Bonajuto con le scene di Danilo Coppola e i costumi di Artemio Cabassi, che oltre ad essere molto belli, denotano una perfetta conoscenza storica. La scenografia, di forte impatto visivo, era arricchita dai quadri di ispirazione religiosa di Giovanni Gasparro, un Caravaggio dei nostri tempi.

L’opera ha coinvolto il pubblico presente sino al meritato successo, decretatogli al termine dell’opera con lunghissimi e calorosi applausi – che già a scena aperta e non solo dopo le arie più celebri erano intervenuti a sottolineare il sentito apprezzamento degli astanti – rivolti a tutti i protagonisti di questa produzione.

Prossimo appuntamento per la seconda rappresentazione di Tosca è fissato per domenica 17 luglio, alle ore 21.00, al Teatro “Giuseppe Di Stefano”, alla Villa Margherita a Trapani.

Concerto sinfonico nel 30° anniversario della strage di Via D’Amelio

Martedì 19 luglio, giorno del 30° anniversario della Strage di via D’Amelio, in cui il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta persero la vita, il Luglio Musicale ricorderà le vittime dell’attentato con un concerto dedicato che si svolgerà, alle ore 21.00, al Teatro “Giuseppe Di Stefano”, alla Villa Margherita, a Trapani. L’Orchestra del Luglio Musicale sarà diretta da Gaetano Colajanni con al pianoforte Franco Foderà.

Il programma accosterà due brani composti da due autori siciliani contemporanei – il M° Franco Foderà e il M° Giuseppe La Rosa – a due grandi opere di repertorio – il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Šostakovič e la Sinfonia n.8 “Incompiuta” di Schubert.

BIGLIETTI

Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro, alla Villa Margherita a Trapani e online su www.lugliomusicale.it.