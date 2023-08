Busiate Buseto 2023: un fine settimana di divertimento e cultura locale

BUSETO PALIZZOLO – Sarà un fine settimana ricco di svago e cultura quello che dall’1 al 3 settembre animerà il Villaggio Badia a Buseto Palizzolo, grazie all’evento “Busiate Buseto“. Un’occasione unica per vivere le bellezze della produzione locale, godere di spettacoli e partecipare ad attività adatte a tutte le età.

Durante la rassegna, un’ampia area dedicata alla degustazione della busiata sarà aperta dalle 19:30 alle 24:00. Un’esperienza gastronomica che celebra la produzione locale e le sue delizie. L’Area Expo rappresenterà il cuore pulsante dell’evento. L’Area Baby sarà dedicata all’animazione dei più piccoli, con giochi e attività pensate appositamente per loro.

L’evento avrà inizio venerdì 1 settembre, alle ore 19:00 con la performance musicale del gruppo Dixie Band, le cui melodie avvolgeranno il pubblico. Alle 20:00 lo spettacolo prenderà una dimensione magica con le bolle di sapone e l’illusionismo curato dalla Frappè Animazione. Alle 21:30, le Revolution Girls saliranno sul palco: un gruppo musicale composto da artiste che condividono una forte amicizia e una passione per la musica.

La giornata di sabato 2 settembre sarà dedicata all’interazione e all’arte. Alle 19:00, avrà inizio un torneo di burraco, coinvolgendo gli appassionati che daranno prova delle proprie abilità in un’atmosfera di competizione amichevole. Alle 19:30, la scuola di ballo A.S.C.D. Dragon King di Buseto Palizzolo, guidata dalla A.S.D. Crystal Dance, intratterrà il pubblico con l’energia della danza. La serata culminerà alle 21:30 con l’esibizione dell’Improbend, una band di improvvisazione musicale che sfida i confini della creatività e dell’esecuzione spontanea.

Domenica 3 settembre sarà dedicata all’espressione artistica della danza. Alle ore 19:30, l’A.S.D. Passione Danza darà vita ad un’emozionante esibizione di ballo. Alle 21:30, la manifestazione giungerà alla sua conclusione con l’eclettico gruppo Extralarge. Il loro repertorio, con i più grandi successi italiani e internazionali di tutti i tempi, renderà questa chiusura un momento di musica e divertimento.

“Busiate Buseto con la sua mostra mercato è una manifestazione che unisce elementi fondamentali della nostra cultura: l’enogastronomia, la musica e l’artigianato locale. Queste giornate sono state dedicate alla busiata, una pasta tipica che rappresenta un’eccellenza culinaria della nostra provincia. Ma non è solo una celebrazione del cibo, è anche una celebrazione della comunità, della creatività e dell’impegno di coloro che rendono possibile questo evento.

La busiata, con la sua forma unica e la storia che porta con sé, è davvero un simbolo della nostra identità culinaria. Oggi possiamo gustarla in varie deliziose preparazioni, grazie all’abilità del nostro chef Peppe Lombardo ed anche alla passione che mettono nel loro lavoro i suoi collaboratori. Questo evento è un’opportunità per apprezzare non solo il sapore straordinario di questa pasta, ma anche l’arte e l’innovazione che la circondano”. Queste le parole di Francesco Poma, sindaco del Comune di Buseto Palizzolo.