Busiate Buseto 2024: le busiate vanno in scena a Buseto Palizzolo, tre giorni di gusto e spettacolo

BUSETO PALIZZOLO – L’edizione 2024 di “Busiate Buseto” è alle porte, promettendo un weekend ricco di gusto, musica e divertimento a Buseto Palizzolo, nel Villaggio Badia, dal 30 agosto all’1 settembre.

Il programma si apre venerdì 30 agosto alle 19:00 con una cerimonia d’inaugurazione accompagnata dall’intrattenimento musicale itinerante dell’Associazione Musicale “Santa Cecilia”. Contestualmente, verranno aperte l’area espositiva, quella degustativa e la baby-area, offrendo diverse opzioni per i visitatori. La serata proseguirà con un torneo di Burraco per gli appassionati di carte, mentre alle 20:00 la scuola di ballo Dragon King di Buseto Palizzolo si esibirà sul palco. Il clou della serata sarà lo spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio alle 21:30, seguito da un’animata sessione musicale con DJ Rambo a partire dalle 23:00.

Sabato 31 agosto, le attività riprenderanno alle 19:00. Alle 20:00, gli spettatori potranno godersi l’esibizione della scuola di ballo International Dance Academy di Francesca Colomba. La serata raggiungerà il suo apice alle 21:30 con il concerto del gruppo Altura.

Domenica 1 settembre segnerà l’ultimo giorno della manifestazione. Alle 20:00, la scuola di ballo Passione Danza delizierà il pubblico con la sua performance. Il gran finale è previsto per le 21:30 con il concerto dei Clan Zero.

“Busiate Buseto” rappresenta l’occasione per assaporare la ricca cultura gastronomica siciliana, godere di spettacoli e trascorrere momenti in compagnia di famiglia e amici. Per quanto riguarda le degustazioni, i visitatori potranno deliziarsi con un menu ricco e variegato che comprende un antipasto con olive e pomodori secchi, seguito dal piatto principale di busiate con un sugo diverso per ogni serata. Il 30 agosto si potranno gustare le busiate alla pasqualora, il 31 le busiate alla mortadellotta e l’1 settembre le busiate alla busaiola. A completare il pasto, melone giallo e una cassatina siciliana. Il tutto sarà accompagnato da acqua e vino.

L’evento è organizzato dal Comune di Buseto Palizzolo in collaborazione con la Pro Loco locale dimostrando l’importanza della sinergia tra enti per la promozione del territorio.

Per informazioni dettagliate e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare la pagina Facebook o il profilo Instagram di Busiate Buseto.