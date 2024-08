Busiate Buseto 2024: tradizione, gusto e cultura si incontrano a Buseto Palizzolo

BUSETO PALIZZOLO – Dal 30 agosto all’1 settembre, il Villaggio Badia di Buseto Palizzolo ospiterà l’edizione 2024 di “Busiate Buseto“, che celebra ancora una volta l’eccellenza culinaria e le tradizioni culturali della Sicilia occidentale. Al centro della rassegna enogastronomica le “busiate”, pasta artigianale tipica trapanese, caratterizzata da una forma allungata e attorcigliata.

I visitatori potranno assistere a dimostrazioni dal vivo di questa antica arte. Chef locali presenteranno tre creazioni gastronomiche d’autore, una per ciascuna serata, nell’area degustazione aperta dalle 19:00 alle 24:00. Busiate Buseto è anche una vetrina delle arti e dei mestieri tradizionali, con un’esposizione di artigiani locali. Gli artigiani saranno disponibili per raccontare le storie dietro le loro creazioni.

Si tratta di una manifestazione a tutto tondo, con un programma che include anche concerti, spettacoli, danze tradizionali e iniziative per famiglie.

Il sindaco di Buseto Palizzolo, Francesco Poma così dichiara:

“Busiate Buseto è ormai un’importante espressione della nostra identità comunitaria. Rappresenta un momento prezioso in cui Buseto Palizzolo si riunisce per onorare le proprie radici e condividere con orgoglio il ricco patrimonio storico-culturale che ci contraddistingue. Attraverso questa manifestazione, offriamo ai visitatori e alle nuove generazioni l’opportunità di immergersi nelle nostre tradizioni, di assaporare i sapori autentici della nostra terra e di scoprire le storie che hanno plasmato la nostra comunità nel corso dei secoli. È un’occasione per valorizzare il nostro territorio, promuovere le eccellenze enogastronomiche locali e rafforzare il senso di appartenenza che lega tutti i cittadini di Buseto Palizzolo. Non solo un ponte tra passato e presente, ma anche un investimento sul nostro futuro, poiché tramandando le nostre tradizioni, assicuriamo che l’identità e i valori della nostra comunità continuino a vivere e a prosperare nelle generazioni a venire”.

L’evento è organizzato dal Comune di Buseto Palizzolo in collaborazione con la Pro Loco Buseto Palizzolo dimostrando l’importanza della sinergia tra enti per la promozione del territorio.