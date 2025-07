Cabina di Regia per l’attuazione dei Fondi PNRR in Provincia di Trapani. Monitoraggio dei progetti a titolarità del Dipartimento dello Sport e Protezione Civile

TRAPANI – Questa mattina (28 luglio) presso la Prefettura di Trapani si è riunita in presenza e in videoconferenza la locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti PNRR in Provincia di Trapani a titolarità del Dipartimento dello Sport, della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo, hanno preso parte il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani e i rappresentanti degli enti interessati nella qualità di soggetti attuatori dei progetti.

Nel corso dell’incontro, i delegati dei Comuni interessati, destinatari di risorse per un totale complessivo di euro 7.870.500,00 hanno relazionato sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli investimenti in “Sport e Inclusione Sociale” e sulle criticità emerse in corso d’opera, legate prevalentemente alla mancata implementazione della piattaforma ReGis.

La cabina di regia, nel corso dell’incontro ha preso atto che la molteplicità degli interventi risultano conclusi e collaudati e ha fissato previo accordo con la Ragioneria Territoriale dello Stato degli incontri mirati a supportare i Comuni nella rendicontazione dei progetti, al fine di garantire il rispetto dei target e delle milestones previsti per la realizzazione degli interventi.

Nel corso dell’incontro, è stato esaminato anche il progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 33 del Fiumefreddo nel comune di Calatafimi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un totale di euro 5.060.000,00.

L’incontro fa seguito alla riunione del 23 luglio scorso in cui sono stati monitorati i progetti a titolarità del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per un ammontare di euro 56.680.264,77.