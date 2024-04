Cabina di regia per l’emergenza idrica istituita in Sicilia: dichiarazione del Deputato Regionale on. Giuseppe Bica

TRAPANI – Il deputato regionale on. Giuseppe Bica ha accolto con favore l’istituzione della cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia, considerandola un passo importante nella gestione della crisi attuale.

“In un momento critico come questo, è fondamentale coordinare gli sforzi tra il governo regionale e nazionale per garantire risultati tangibili nel breve termine. La collaborazione tra esperti del settore idrico, della protezione civile e accademici è essenziale per identificare e implementare soluzioni rapide” – ha dichiarato.

Il deputato Bica ha ribadito che si sta impegnando nel monitorare la situazione in provincia di Trapani lavorando in sinergia con le autorità competenti per affrontare l’emergenza idrica in Sicilia ed ha proposto la riattivazione di vari pozzi, considerandola una misura immediata per affrontare l’emergenza.