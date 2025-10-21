Cabina di regia PNRR in Prefettura: Progetti di Rigenerazione Urbana e del Dipartimento dello Sport e della Protezione Civile

TRAPANI – Questa mattina (21 ottobre), presso la Prefettura di Trapani, in presenza e in videoconferenza, si sono svolti due incontri della locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei 23 progetti PNRR di Rigenerazione urbana nella Provincia di Trapani a titolarità del Ministero dell’Interno e dei 15 progetti facenti capo al Dipartimento dello Sport e della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Maria Baratta, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il Rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il Rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato, i Rappresentanti delle amministrazioni titolari e dei Comuni interessati.

Durante il primo incontro, relativo ai Comuni di Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Misiliscemi, Petrosino, Pantelleria, Poggioreale, Salaparuta e Trapani, i partecipanti hanno relazionato sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti in capo al Dipartimento dello Sport e della Protezione Civile, per un totale complessivo di euro 9.370.500.

È emerso che risultano collaudati e rendicontati due progetti, uno in capo al Comune di Calatafimi Segesta e uno in capo al Comune di Salaparuta. Si registra un avanzamento medio della spesa pari al 44% rispetto ai finanziamenti erogati. È stato esaminato anche il progetto riguardante i lavori di manutenzione straordinaria lungo la S.P. 33 del Fiumefreddo nel comune di Calatafimi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un totale di euro 5.060.000,00.

Nel secondo incontro della cabina di Regia, sono stati controllati i progetti di Rigenerazione Urbana per un totale complessivo di euro 47.088.799,38 che riguardano i Comuni di Alcamo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. L’occasione è stata utile per verificare lo stato di avanzamento della spesa di tutti gli interventi e la corrispondenza tra i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis alimentato dai Comuni e lo stato di avanzamento fisico e procedurale dei progetti nel rispetto di quanto stabilito nei cronoprogrammi. Allo stato, risulta un avanzamento medio della spesa del 21% rispetto ai finanziamenti erogati ed è stato collaudato uno dei tre progetti di rigenerazione urbana in capo al Comune di Erice.

L’incontro fa seguito alla cabina di regia del 23 settembre scorso, in cui sono stati esaminati i progetti PNRR in capo al Ministero della Cultura e del Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, per un totale complessivo di circa 57 milioni di euro.