Cabina di regia PNRR – Rigenerazione Urbana 45 milioni di euro di progetti in Provincia di Trapani

TRAPANI – Si è svolta questa mattina (25 febbraio) presso la Prefettura di Trapani e in videoconferenza un nuovo incontro della locale Cabina di Regia sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per verificare lo stato di avanzamento dei progetti di Rigenerazione Urbana in Provincia di Trapani.

All’incontro hanno partecipato il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, della Ragioneria Territoriale dello Stato e i delegati dei Comuni di Alcamo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani destinatari di risorse PNRR per un totale complessivo di euro 45.656.200,53.

L’occasione è stata utile per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la corrispondenza dei dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis e per consentire ai soggetti attuatori di superare le criticità legate all’aggiornamento dei dati fisici e finanziari dei progetti.

È stata richiamata l’attenzione sul rispetto della normativa antimafia, sugli obblighi di consultazione della Banca Nazionale Antimafia da parte delle stazioni appaltanti, nonché sugli aggiornamenti degli inserimenti delle fasi progettuali sulla piattaforma ReGis.

L’incontro fa seguito all’attività di monitoraggio avviata dalla cabina di regia PNRR il 18 giugno 2024 sui 23 progetti di Rigenerazione Urbana che interessano la Provincia di Trapani, di cui il Ministero dell’Interno è l’amministrazione titolare.