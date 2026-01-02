Cala il sipario sulla 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese: una serata di valzer per salutare il 2025

TRAPANI – Si è chiusa, nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani, la 77ª stagione del Luglio Musicale Trapanese. Il Concerto di Auguri dedicato a Johann Strauss figlio, nel bicentenario della sua nascita, ha regalato al pubblico l’atmosfera dei grandi Concerti di Capodanno viennesi.

L’Orchestra dell’Ente, diretta da Mirco Reina, ha eseguito i capolavori del “Re del Valzer”: dal celebre “Sul bel Danubio blu” al “Valzer dell’Imperatore”, da “Voci di Primavera” alla brillante Tritsch-Tratsch-Polka.

La 77ª stagione, firmata dal direttore artistico Walter Roccaro sotto il tema “VeRBi di integrazione, umanità e coraggio”, ha portato sul palcoscenico oltre 30 appuntamenti: 7 opere liriche tra cui “Il trovatore”, “Carmen” e “L’italiana in Algeri”, due prime assolute, 14 concerti, 2 produzioni di balletto e eventi speciali come il concerto di Simone Cristicchi.

Una programmazione che ha celebrato importanti anniversari – da Scarlatti a Ravel, da Bizet a Berio – e ha dato spazio ai giovani talenti attraverso il XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” e iniziative di inclusione sociale.