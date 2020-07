Calandra & Calandra: la storia del duo alcamese pop folk, star di Youtube, approda sulla tv nazionale grazie ad una serenata

ALCAMO – Si intitola La Dedica il nuovo programma di Rai 3, in onda in prima serata che martedì 14 luglio, alle 20.20, porterà sulla tv nazionale la storia dei Calandra & Calandra, il duo pop folk alcamese campione di visualizzazioni su Youtube. Ideato e condotto da Pino Rinaldi, con la regia di Fabrizio Berruti […]

ALCAMO – Si intitola La Dedica il nuovo programma di Rai 3, in onda in prima serata che martedì 14 luglio, alle 20.20, porterà sulla tv nazionale la storia dei Calandra & Calandra, il duo pop folk alcamese campione di visualizzazioni su Youtube. Ideato e condotto da Pino Rinaldi, con la regia di Fabrizio Berruti e la collaborazione di Raffaele Festa Campanile, La Dedica è la trasposizione televisiva delle serenate di un tempo e delle dediche radiofoniche, il tutto rivisitato in chiave moderna.

A far guadagnare spazio nel nuovo format al duo composto dai fratelli di Alcamo, in provincia di Trapani, Giuseppe e Maurizio Calandra è stata la serenata “Nun Viu l’ura”, scelta anche come colonna sonora. “Nun viu l’ura” è una serenata che racconta una storia d’amore tutta alcamese, un valzer lento accompagnato da un video romantico e passionale girato nella storica tenuta Villa Immacolatella di Paceco nel trapanese. Prodotto da Ottica Focus e Fortunato Fred Nicotra, per la regia di Baldo Messina. Vede protagonisti due noti attori siciliani Lollo Franco e Rori Quattrocchi e la loro versione giovane, Alfredo Gilè e la modella Giusy Marasà.

Giuseppe e Maurizio Calandra, in arte I Calandra & Calandra, impegnati attualmente nell’Nzemmula Tour 2020, hanno alle spalle dieci anni di attività e produzione musicale di brani appartenenti alla tradizione e inediti, arrangiati in chiave moderna. Tra questi Lu Matrimoniu il cui video ha raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, Sicilianu Tipu Stranu con cui hanno raggiunto la finale nazionale del contest radiofonico Capitalent. Questi alcuni dei numeri che riassumono la loro storia: più di 300 spettacoli, tra esibizioni e concerti, 8.700.000 click su Youtube, 2 cd Sicilia Incantata e Nzemmula, 35 brani incisi di cui 5 inediti in attesa dell’uscita del prossimo cd, 13 videoclip prodotti, una tournée in Guatemala, tre a New York, una in Svizzera, in Belgio, in Canada e 16 premi vinti in campo nazionale.