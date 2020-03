Cambio al vertice della direzione provinciale Inps di Trapani

TRAPANI-Il dott. Giacomo Marcellino, laureato in giurisprudenza, proveniente dalla Direzione Centrale Risorse Umane Roma, già direttore regionale vicario presso la Direzione regionale Sicilia, ha assunto a far data dal 1° marzo la titolarità della direzione provinciale INPS Trapani. Lo stesso avvierà in tempi brevi i rapporti con gli Intermediari e le Autorità civili e militari, […]