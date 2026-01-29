“Camicette Bianche – Il Musical”: al via la vendita dei biglietti per lo spettacolo che arriva a Marsala

MARSALA – Al via la vendita dei biglietti per “Camicette Bianche – Il Musical”, lo spettacolo scritto, diretto e musicato da Marco Savatteri, che farà tappa al Teatro Impero di Marsala il 6 marzo 2026.

L’evento è organizzato da HE Eventi, costola culturale dell’Handball Erice, impegnata nella promozione di rassegne letterarie, spettacoli teatrali e progetti ad alto valore sociale.

Il musical, tratto dall’omonimo libro di Ester Rizzo, è una potente opera corale che celebra il ricordo dei nostri emigrati, intrecciando gioie, speranze e sogni infranti a una denuncia netta contro ogni forma di violenza di genere. Una storia che affonda le radici nella memoria collettiva e parla con forza anche al presente.

“Camicette Bianche”, che arriva in Sicilia con il patrocinio del Comune di Marsala, mette in scena 21 performer per raccontare un viaggio dalla Sicilia all’America dei primi del ’900. Al centro la storia vera di Clotilde Terranova, giovane sartina coinvolta nel tragico incendio della Triangle Shirtwaist Company di New York nel 1911. Un racconto che unisce musica popolare, canzoni italiane riadattate in chiave teatrale e antichi canti italo-americani, restituendo voce e dignità a una generazione di migranti.

I biglietti sono già disponibili sui circuiti di vendita ufficiali e attraverso il sito TicketOne.