Cammarata: Battesimo per un nuovo vino il “SETTE MILIONI” di Magihouse

CAMMARATA – La provincia di Agrigento si arricchisce di un nuovo vino. Si tratta del “Sette Milioni”, la denominazione della nuova etichetta, che è stato presentato a Cammarata nell’azienda agricola “Magihouse” che è inserita nel Feudo Scordato e precisamente nella Valle dell’Inferno, a pochi chilometri a sud di Cammarata. Si tratta di un vino Sicilia Rosso DOC che proviene dai vitigni principali come il Calabrese, il Syrah e il Perricone.

E’ prodotto nella cantina più piccola della Sicilia. Le viti sono state messe a dimora nel 2021 su circa mezzo ettaro di terreno, tra i Monti Sicani e la Valle del Platani. Dell’annata 2023 ne sono state riempite 1933 bottiglie e solo l’anno scorso è arrivata la certificazione Doc. Il vino ha già vinto una medaglia di bronzo al “Decanter World Wine Awards 2026” che si svolge ogni anno a Londra, collezionando ben 89 punti, dimostrando un alto profilo enologico. L’etichetta mostra il sigillo del Feudo Scordato con cinque simboli per raccontare l’identità: la poiana, il leone, la quercia, l’olivo e l’acanto. L’opera è un progetto imprenditoriale ambizioso dei coniugi Pasquale Marino e Gabriella Giambrone, con i figli Laura e Giorgio.

Proprio Mimmo Marino, così conosciuto dagli amici, è riuscito a trovare pure un nesso vincolante tra vino e musica, grazie al musicista Marco Bracci che è venuto appositamente dalla Toscana per celebrare l‘evento di “Vino & Armonia”. Fuoco d’artificio e calici in mano per gustare il vino con il presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino, i giornalisti Fabrizio Carrera e Federico Latteri, nello spettacolo con Giuseppe Leto e Zaira Picone, egregiamente presentato da Adriana Tuzzeo.

Enzo Minio