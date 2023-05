Cammino sinodale, al via il cantiere diocesano sull’educare

MAZARA DEL VALLO – Si apre domenica 14 maggio, alle ore 16, presso l’aula San Carlo del Seminario vescovile di Mazara del Vallo il Cantiere diocesano sull’educare nell’ambito del cammino sinodale. Il cantiere sarà l’occasione per un confronto, ancora un tempo di ascolto. «Questo – spiega il Vescovo, monsignor Angelo Giurdanella – si raccorda con gli altri Cantieri già avviati in Diocesi (della giustizia e della legalità, del dialogo interreligioso e culturale, della strada e del villaggio, dell’ospitalità e della casa, delle diaconie e della formazione spirituale)». A introdurre i lavori dell’assemblea sinodale sarà Maurilio Assenza. «Il cantiere sull’educare è un tempo per ricercare e riavviare processi per l’educazione alla fede – spiega don Nicola Patti, direttore dell’Ufficio diocesano catechistico – una catechesi esperienziale piuttosto che argomentativa, un’iniziazione cristiana della fede in una comunità concreta che si fa grembo gestazionale e generativo della vita di grazia, piuttosto che una comunità che assume semplicemente la funzione di canale informativo della fede». Intanto presso l’Oasi di Rampinzeri a Santa Ninfa si è svolta la riunione dell’équipe diocesana per il Sinodo, alla presenza del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. È stata l’occasione per i referenti dei vari Cantieri attivati e delle varie Foranie di confrontarsi sul lavoro fino a ora svolto, con le sintesi provenienti dalle parrocchie. L’équipe ha anche discusso sul proseguo delle attività che si dovranno svolgere. Proprio per il cammino sinodale il 10 giugno prossimo è atteso a Mazara del Vallo il cardinale Mario Grech, dal 15 settembre 2020 Segretario generale del Sinodo dei vescovi.