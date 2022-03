Campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale ed alimentare per i giovani dell’I.C. Radice Pappalardo

CASTELVETRANO – Le classi quarte dei plessi Radice e Verga, già impegnate nel progetto ERASMUS + “Nature Loving Kids” e le classi prime sezioni G e H del plesso Medi, hanno partecipato alla prima fase del progetto “Coast to coast tra Selinunte, Sciacca e Vigata” promossa dal FLAG GAC Il Sole e l’azzurro tra Selinunte Sciacca e Vigata.

Il FLAG GAC è un’unità operativa locale che supporta l’azione di attori pubblici e privati con lo scopo di rafforzare la competitività delle zone di pesca della nostra terra. Il progetto interessa il territorio dei Comuni facenti parte del GAC (Gruppo Azione Costiera) che coincide con l’ampia fascia dell’area meridionale della Sicilia (circa 120 km) che va da Campobello di Mazara a Porto Empedocle, comprendendo quasi tutto il contesto litoraneo della provincia di Agrigento del versante ovest ed alcune aree della provincia di Trapani.

Le attività progettuali sono state curate dalla società cooperativa Green Life, con lo scopo di sensibilizzare, nei giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, l’educazione ambientale e alimentare, rendendo note le risorse ambientali e costiere e i prodotti tipici della regione.

Nelle giornate del 7, 8, 9 e 15 Febbraio, sono state svolti i due moduli della durata di 3 ore ciascuno, “UNA TAVOLA BLU” e “LA MIA COSTA. COSA POSSO FARE IO PER IL MIO TERRITORIO”, tramite piattaforma e monitor interattivo presente in ciascuna classe con il supporto dei docenti responsabili Francesca Linda Salvo e Antonina Ingrasciotta per la Primaria e Maurizio Assenza per la Scuola secondaria.

Gli studenti sono stati impegnati in percorsi attivi, con giochi interattivi e quiz per approfondire la comprensione e il valore dell’ambiente naturale, permettendo loro di diventare più consapevoli e rispettosi dei territori circostanti; inoltre i laboratori scientifici e la visione di documentari hanno consentito di approfondire le tematiche ambientali, come le principali specie vegetali e animali dell’ambiente marino e le qualità organolettiche del pesce locale e hanno imparato che sul nostro meraviglioso territorio diverse sono le aree marine protette e anche le aree terrestri costiere.

Il progetto prevede una seconda fase in presenza, quando le temperature diverranno più miti e la situazione pandemica consentirà attività laboratoriali in situ con visite guidate in città ed in spiaggia, oltre che presso i principali siti di vendita del pesce.

La partecipazione promuoverà l’impegno civico e la consapevolezza della responsabilità ambientale, perché nonostante sia risaputa l’importanza del mare per il nostro territorio e quanto esso sia in pericolo a causa del riscaldamento globale e dell’inquinamento, occorre sempre impegnarsi per salvaguardare e tutelare uno dei beni più preziosi che ci è stato donato.

L’I.C. Radice Pappalardo ancora una volta dimostra nei fatti di porre al vertice dei suoi obiettivi formativi, per i cittadini del presente e del futuro, la crescita delle coscienze in campo ecologico, tramite la diffusione di comportamenti responsabili e sostenibili nella difesa dell’ambiente, nell’uso più consapevole delle risorse e nella riduzione di azioni a forte impatto ambientale.