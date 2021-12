Campagna di solidarieta’ promossa dal Circolo del Partito Democratico

Con la campagna “Solidarietà in circolo” mettiamo a disposizione i nostri circoli e i nostri iscritti per una raccolta alimentare in sicurezza e rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà delle nostre comunità locali. Questi sono stati i mesi di crescita delle disuguaglianze e crisi sociale. Per questo motivo, e visti i risultati dell’anno […]

Per questo motivo, e visti i risultati dell’anno scorso, come Circolo abbiamo deciso di riproporre la campagna denominata “Solidarietà in Circolo”, iniziativa atta ad aiutare chi è in difficoltà soprattutto in questo momento storico.