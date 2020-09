Campagna Puliamo il mondo 2020

CASTELVETRANO – Il circolo Legambiente Crimiso si impegna annualmente nell’organizzare localmente campagne finalizzate a sensibilizzare i cittadini e le scuole in tema di educazione ambientale e in modo particolare per la campagna “Puliamo il Mondo”. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata […]

CASTELVETRANO – Il circolo Legambiente Crimiso si impegna annualmente nell’organizzare localmente campagne finalizzate a sensibilizzare i cittadini e le scuole in tema di educazione ambientale e in modo particolare per la campagna “Puliamo il Mondo”.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine, oltre da qualche anno del supporto della RAI.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di SICILIA MUNNIZZA FREE, Progetto nazionale per liberare la Sicilia dai rifiuti verso l’economia circolare.

Per l’edizione di quest’anno si è pensato di effettuare la pulizia della riserva della foce del Belice, già attenzionata dal gruppo “CASTELVETRANO DA SCOPRIRE” nell’organizzazione di una passeggiata all’interno della riserva ed a completamento di un itinerario ecologico che ha avuto la sua prima tappa nella pulizia della foce del fiume Modione effettuata nelle scorse settimane.

E’ intendimento di questo circolo organizzare “Puliamo il Mondo 2020” nella giornata di Domenica 27 Settembre 2020, appuntamento alle ore 9.30 presso il casello 10 all’ingresso della riserva orientata della foce del Belice.

Si auspica che le associazioni di volontariato e tutti i cittadini di buona volontà contribuiscano alla riuscita dell’iniziativa.

I partecipanti sono invitati a venire provvisti di abbigliamento adeguato, guanti, rastrelli e sacchi.

Si raccomanda, nel rispetto della normativa vigente in tema di contenimento del coronavirus “Covid19”, di dotarsi di mascherina e rispettare il distanziamento.

Per eventuali ulteriori notizie o chiarimenti:contattare Di Bella 3493792187, Gucciardo 3206188090, Incerto 3286139993