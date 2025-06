Campi estivi gratuiti per bambini, sportello d’ascolto per i genitori e tante attività di orientamento nei quartieri Sperone e Brancaccio

PALERMO – Prende il via nei quartieri dello Sperone e Brancaccio il progetto E.N.E.R.G.Y, destinato alle famiglie e ai bambini fino a sei anni. Campi estivi gratuiti, uno sportello di ascolto rivolto ai genitori e tante attività di orientamento per le famiglie. Un’iniziativa che a livello nazionale sostiene l’apprendimento dei più piccoli attraverso esperienze creative e innovative, promuovendo materiali non strutturati e linguaggi espressivi.

Il progetto, finanziato da The Human Safety Net, fondazione del gruppo Generali, è realizzato dall’Istituto comprensivo Sperone-Pertini, insieme con la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi ETS, in collaborazione, a Palermo, con le associazioni Mare Memoria Viva e Cuore che vede.

Il progetto verrà presentato mercoledì 11 giugno alle 10 nella sede centrale dell’istituto comprensivo statale “Sperone-Pertini” in via Nicolò Giannotta n. 4.

Interverranno Antonella Di Bartolo, dirigente scolastica, Elisa Ferrari e Marina Rossi di Fondazione Reggio Children ETS, i rappresentanti delle associazioni coinvolte e delle Istituzioni regionali e cittadine.