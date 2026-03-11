Campionati giovanili di scacchi Provincia di Trapani

PARTANNA – In data 8 Marzo presso il Centro Culturale Polivalente “Don Giacomo Ingarra” di Petrosino si sono disputati i Campionati Giovanili Provinciali di scacchi, organizzati dall’Asd Scacchistica Lilybetaba di Marsala, che ha visto la partecipazione di giovani tesserati con le società scacchistiche della provincia di Trapani.

Il Torneo ha visto la partecipazione, per l’A.C.S.D Arcadia di Partanna, di Roberto Traina, Federico Olivo, Giorgio Olivo, Ilenia Passalacqua e Damiano Mistretta.

Eccezionale risultato per Ilenia Passalacqua, nella categoria under 10 femminile, che è diventata Campionessa Provinciale, e per Giorgio Olivo che è diventato vice-campione provinciale nella categoria under 10 assoluto.

Ilenia Passalacqua e Giorgio Olivo si sono qualificati anche per i Campionati Italiani Giovanili che si disputeranno a Cagliari.