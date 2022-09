Campionati Italiani Giovanili di vela a Salerno: sul podio i velisti della Società Canottieri Marsala

0MARSALA – Dopo una settimana intera di regate, si sono conclusi a Salerno i Campionati Italiani Giovanili in singolo 2022, regate dedicate agli atleti della fascia d’età tra i 12 e i 19 anni, per quattro classi in gara: Optimist, ILCA, Techno 293 e IQFoil. La Società Canottieri Marsala si è presentata all’appuntamento con i […]