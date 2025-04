Campionato Regionale XFC 2025 – ERICE. Grande successo dell’ASD Team Sicilia e della XFC (Xtreme Fighter Champion) Sicilia

ERICE – La XFC (World Federation) ed il suo Presidente per la regione Sicilia Cesare Belluardo confermano, anche quest’anno, il successo di quella che numericamente (per pubblico e partecipanti) è una delle più grandi manifestazioni di arti marziali e sport da combattimento svolte nella nostra isola.

La “scommessa” decisamente vinta dal Maestro Belluardo (cintura nera 8° dan) è anche merito della location dove si è svolta la manifestazione, cioè il Pala Pagoto di Erice. La stessa amministrazione ericina ha patrocinato l’evento marziale che ha qualificato gli atleti vincitori per i prossimi Campionati Italiani XFC 2025 che si svolgeranno nel mese di maggio a Roma, dove successivamente avranno luogo anche i World Championship XFC a fine anno.

Confermata l’ottima partecipazione nelle numerose categorie e specialità agonistiche in gara della Kick Boxing, che ha richiesto la suddivisione della manifestazione in due turnazioni (mattina e pomeriggio).

Commenta il Maestro Belluardo “Il livello tecnico degli incontri è stato molto alto, la Sicilia dopotutto è sempre stata una delle regioni che nei passati World Championship XFC (ma anche in campionati mondiali organizzati da altre organizzazioni internazionali) è sempre stata una regione protagonista. Voglio, inoltre, far notare l’altissima partecipazione nelle categorie riservate agli atleti alle prime esperienze, ovvero ai primi guanti, con numeri molto alti di piccoli atleti in quelle riservate a bambini e ragazzi. Sono proprio queste le realtà che rendono speciale un evento del genere, con i sorrisi dei piccoli atleti che corrono nel palazzetto mettendo in mostra orgogliosi le medaglie vinte e gli attestati di Campione Regionale XFC”. Continua il maestro trapanese “E’ stato una vera e propria festa delle Arti Marziali, con atleti che si sono fronteggiati in ben tre tatami (tappeti di gara) con un Team arbitrale composto da 15 persone”. L’A.S.D. Team Sicilia di Trapani, associazione storica diretta dal Maestro Belluardo, con una rappresentativa di oltre 45 atleti che hanno gareggiato in più categorie e specialità, ha conquistato un numeroso medagliere, nelle categorie bambini, ragazzi ed adulti, sia maschili che femminili, confermandosi tra le realtà più produttive sia a livello locale che nazionale ed internazionale.

Nella foto, una parte della rappresentativa dell’ASD Team Sicilia in gara, con il Maestro Belluardo.