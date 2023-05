Campioni FIV 2022: tanti i premi consegnati agli atleti della Società Canottieri Marsala

MARSALA – Nei giorni scorsi si è tenuta a Palermo la cerimonia di premiazione dei migliori velisti siciliani per la stagione agonistica 2022, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre. Tanti i riconoscimenti consegnati ai velisti della Società Canottieri Marsala, presieduta dal dott. Tommaso Angileri, che hanno conquistato vittorie e podi importanti durante tutto l’anno.

In particolare, la Società Canottieri è stata premiata per la “Promozione della Vela Giovanile” (4° posto in Sicilia) e per la “Promozione Progetto Vela Scuola” (3° posto in Sicilia).

Questi i premi assegnati agli atleti:

COPPA CADETTI OPTIMIST – 3° Filippo Noto (divisione B), che ha conquistato anche il primo posto alla regata Mediterranean Cup, il primo posto al Meeting del Garda, ha vinto il Trofeo Marcello Campobasso, si è classificato al primo posto alla Carnival Race, ed è arrivato secondo alla International Sferracavallo.

TROFEO COPPA SICILIA OPTIMIS – 1° Filippo Noto (divisione B) e 2^ Giorgia Tumbarello, anche 1^ classificata femminile.

CAMPIONATO EUROPEO ILCA 4 – 1° Giulio Genna (premio Michi Guccione).

CAMPIONATO ITALIANO ILCA 4 – 3° Giulio Genna.

CAMPIONATO ZONALE ILCA 6 – 1^ femminile Ludovica Giacalone.

CAMPIONATO ZONALE ILCA 4 – 1° Giulio Genna.

SLALOM CAT. MEDIO LEGGERI – 2° Silvio Catalano.

LONG DISTANCE CAT. MEDIO LEGGERI – 1° Silvio Catalano.

CAMPIONATO NAZIONALE E-SAILING – 1° Amos di Benedetto.

CAMPIONATO IALIANO A SQUADRE E-SAILING – Amos Di Benedetto – Carlo Sbacchi – Lorenzo Caputo – Ludovico Scampolino – Giuliano Trobia (soc. Canottieri Marsala, CV Sferracavallo, NIC Catania).

I meriti sportivi degli atleti marsalesi sono il risultato di un duro lavoro svolto in acqua e con allenamenti a terra insieme agli istruttori. Grandissimi risultati che decretano la Società Canottieri Marsala uno dei circoli più importanti della Sicilia.