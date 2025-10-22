MAZARA DEL VALLO – Si è svolto nei giorni 18 e 19 ottobre 2025 il Campo del Settore Adulti dell’Azione Cattolica Italiana della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù di Mazara del Vallo.

L’incontro si è svolto nell’incantevole location del Fondo Auteri di Valderice (TP), una struttura che accoglie associazioni, gruppi, movimenti che intendono trascorrere dei momenti in mezzo al silenzio della natura circostante.



La domenica mattina è stata dedicata alle riflessioni personali sulla Lettera Pastorale 2025-26 del nostro vescovo e pastore S.E. mons. Angelo Giurdanella. Ognuno ha scelto un capitolo, una frase, una parola da mettere a fuoco e condividere con il gruppo. Gli argomenti sono stati svariati: dalla famiglia, ai giovani, dalla preghiera alla partecipazione alla messa domenicale, dall’Eucaristia ai carismi da condividere, dalla guerra alla sopraffazione dei popoli, e comunque con la voglia di essere chiesa missionaria.

Dopo le riflessioni e la partecipazione alla Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa di Sant’Alberto di Bonagia. Gli adulti sono stati accolti dal Parroco Padre Domenico e da tutta la comunità parrocchiale.

