Campo migranti lavoratori a Campobello, on. Catania: «Rassicurazioni da Schifani, interverrà la protezione civile»

CAMPOBELLO DI MAZARA – Per l’allestimento e la gestione del campo per i migranti lavoratori presso l’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara interverrà il dipartimento regionale di Protezione civile. È la rassicurazione che ha dato il Presidente Renato Schifani al deputato regionale Nicolò Catania, vice capo gruppo vicario Fratelli d’Italia all’Ars. L’onorevole Catania, proprio ieri (6 ottobre), ha appreso dalla voce del sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione che il dipartimento immigrazione dell’Assessorato regionale alla famiglia quest’anno non potrà finanziare l’allestimento, la gestione e lo smontaggio delle unità abitative donate dall’Unhcr, dove trovano accoglienza i migranti lavoratori. «Il sindaco mi ha espresso la sua seria preoccupazione su come affrontare l’accoglienza dei migranti che sul territorio di Campobello e Castelvetrano vengono occupati come manodopera nella raccolta delle olive da mensa e per olio – ha detto l’onorevole Catania – da qui la mia sollecitazione al Presidente Schifani che ha subito interpellato il direttore della Protezione Civile Salvo Cocina chiedendo di intervenire. Ringrazio il Presidente Schifani per la sensibilità e la tempestività con cui ha accolto l’istanza del nostro territorio».