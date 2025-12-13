CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, nell’ambito di controlli volti a contrastare il fenomeno dei prelievi irregolari di energia elettrica, eseguito con personale specializzato, hanno denunciato due campobellesi di 72 e 42 anni (padre e figlia) per furto aggravato.
Durante l’accertamento è stato accertato un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica tramite un bypass che alimentava entrambi gli impianti dei fabbricati dei due indagati per un furto in corso di quantificazione.
Campobello, furto di energia elettrica. Denunciati padre e figlia
