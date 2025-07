Campobello, un arresto e una denuncia per detenzione di stupefacenti

CAMPOBELLO DI MAZARA – I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara hanno arrestato un 40enne del luogo per traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, a seguito di una perquisizione di iniziativa eseguita nell’abitazione del 40enne, hanno rinvenuto circa 250 gr. di cocaina, 7 grammi di marijuana e quasi 2 Kg. di hashish ben occultati in varie parti dell’appartamento e della soffitta in uso allo stesso. Durante l’attività è stato inoltre denunciato, per lo stesso reato, un altro 40enne mazarese che al momento della perquisizione si trovava all’interno dell’appartamento.

Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed una macchina “conta soldi”. L’arrestato, a seguito dell’udienza di convalida è stato tradotto in carcere.