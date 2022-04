Cancellati i voli Napoli Palermo e ritorno, disagi per i passeggeri

PALERMO – Amaro rientro dalle festività pasquali per i passeggeri dei voli Napoli Palermo e Palermo Napoli, cancellati nella giornata di ieri, martedì 19 aprile, in modo improvviso da parte della compagnia aerea Volotea. Un forte disservizio per la cancellazione del volo Napoli Palermo V71579 ed in partenza alle 16:50. Una cancellazione che ha comportato […]

PALERMO – Amaro rientro dalle festività pasquali per i passeggeri dei voli Napoli Palermo e Palermo Napoli, cancellati nella giornata di ieri, martedì 19 aprile, in modo improvviso da parte della compagnia aerea Volotea.

Un forte disservizio per la cancellazione del volo Napoli Palermo V71579 ed in partenza alle 16:50. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Palermo Napoli V71578, in partenza alle 18:20.

Cancellazioni che hanno comportato pesanti disagi ai passeggeri che volevano raggiungere per tempo e secondo le proprie organizzazioni la meta scelta. Secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, tuttavia, sembrerebbe che ci siano le possibilità di ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro, come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

I passeggeri del volo cancellato Volotea Napoli Palermo e ritorno, per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso, senza alcuna spesa, possono compilare il form presente nel sito web italiarimborso.it. In alternativa è possibile inviare un messaggio Whatsapp al 3421031477 oppure chiamare lo 06 56548248.