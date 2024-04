Candidata la struttura della Lega Navale allo Stagnone a diventare un polo di formazione velica

MARSALA – Dopo il successo della regata Hansa 303, organizzata dalla Lega Navale Italiana e che ha coinvolto decine di atleti paralimpici di tutta Italia per il campionato nazionale, il Presidente della Regione Renato Schifani e il capogruppo di Forza Italia all’ARS Stefano Pellegrino candidano la struttura della Lega Navale allo Stagnone a diventare un polo di formazione velica.

“Quella di questo fine settimana – affermano i due esponenti di Forza Italia – è stata una splendida manifestazione che non solo ha unito i valori dello sport, dell’inclusione e del sano agonismo, ma ha anche dato prova dell’efficacia della collaborazione fra pubblico e privato, fra istituzioni ed enti sportivi con una forte attenzione al sociale. La presenza di decine di atleti e tante squadre ha mostrato la qualità dell’organizzazione e la naturale vocazione di quest’area per ospitare attività sportive di questo tipo”.

E’ proprio la conformazione dello Stagnone, con la sua posizione geografica e le acque basse, che insieme alla vicinanza degli aeroporti di Trapani e Palermo rende quest’area perfetta per ospitare un centro di formazione e di allenamento per la vela a servizio di squadre nazionali ed internazionali. Un progetto che non potrebbe che sfruttare la struttura e le competenze della Lega Navale e al quale intendiamo lavorare, in sinergia proprio con le istituzioni locali e con chi opera con passione e competenza in quell’area”.