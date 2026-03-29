Candle night insieme per le sezioni Fidapa di Castelvetrano Partanna e Campobello

CASTELVETRANO – La Candle night è per la Fidapa la festa più rappresentativa e sentita. Quest’anno, per la sezione FIDAPA di Partanna, unitamente a quelle di Castelvetrano e Campobello, si è svolta presso l’hotel Althea di Castelvetrano.

È stata una serata molto partecipata, arricchita dalla presenza di numerosi ospiti, da autorità Fidapa, sia distrettuali che nazionali, da rappresentanti dei club service della zona e delle amministrazioni comunali.

La Cerimonia delle candele rappresenta l’unione simbolica fra tutte le socie della BPW International che oggi vivono in 84 Paesi dei cinque continenti, donne di cultura, etnia, lingua, fede religiosa e appartenenza politica diverse che si impegnano per raggiungere obiettivi comuni.

La Cerimonia delle candele è anche l’occasione formale per accogliere le nuove socie, celebrando la continuità e la crescita dell’associazione.

Graziella Pino