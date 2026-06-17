Cangemi: “Definizione agevolata dei crediti con la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi per incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti”

PARTANNA – Ecco quanto rende noto il consigliere comunale Massimo Cangemi in ordine alla definizione agevolata dei crediti approvata ieri 16 giugno, dal consiglio comunale di Partanna.

“Nella giornata di ieri (16 giugno) il consiglio comunale è stato chiamato a deliberare in ordine al Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Partanna. La legge n.199/2025 (legge di bilancio 2026) all’art.1 dispone la facoltà per gli Enti locali di introdurre nel proprio ordinamento la definizione agevolata dei crediti, sia di natura tributaria che patrimoniale. Si tratta di uno strumento che, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’equilibrio di bilancio, consente di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi, fermo restando l’obbligo di pagamento della quota capitale. Le finalità e i vantaggi della definizione agevolata sono l’incremento della riscossione, la riduzione del contenzioso tributario, il miglioramento dell’efficienza della riscossione, il rafforzamento degli equilibri di bilancio e la semplificazione dei rapporti con i contribuenti. Su questa problematica il sottoscritto ha più volte rimarcato l’importanza di approvare il regolamento di attuazione, anche con interrogazioni in consiglio comunale, al fine di poter consentire a tutti i cittadini, attività e imprese, la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali derivanti da omessi versamenti. Nello specifico, in sede di commissione bilancio, il sottoscritto ha proceduto alla proposizione di alcuni emendamenti migliorativi per i cittadini; con il primo emendamento i debiti tributari e patrimoniali risultanti da ingiunzioni di pagamento possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale ‘con l’esclusione al 100%’ delle somme dovute a titolo di sanzioni e non ridotte all’80% come da prima stesura; con il secondo emendamento ho proposto la rateizzazione del debito per un numero massimo di 36 rate BIMESTRALI e non mensili così da rendere più flessibili i pagamenti. Gli stessi emendamenti sono stati riproposti nella parte seconda e nella parte terza del suddetto regolamento e sono stati recepiti e approvati all’unanimità dall’intero consiglio comunale.

Il mio impegno per la nostra comunità continua e si rafforza”.

Massimo Cangemi