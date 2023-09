CANOA – Ottimi risultati per gli atleti della Società Canottieri Marsala al Meeting delle Regioni e ai Campionati Italiani

MARSALA – La stagione agonistica del Comparto Canoa della Società Canottieri Marsala, guidato dal coach Vincenzo Panicola, quest’anno ha registrato vittorie in quasi tutte le gare disputate. In particolare durante l’ultimo Meeting delle Regioni e Finali Canoa Giovani, che si sono svolte presso il circolo nautico di Caldonazzo, gli atleti della Canottieri Marsala hanno trionfato con i seguenti risultati:

1° Alessio Prisma, in due gare in 420 m 200.

2° Gabriel Lo Grasso in K1 2000; 3° nel K1 200 m e 2° nel k2 200 con Pegno.

2° Alberto Pegno nel K1 2000 m 4°, nel K1 200 m 4°e nel K2 200 m.

6° Manuel Sirico nel K1 2000 m e 5° nei 200 m.

2° Gabriele Laudicina alle gare del Meeting in K2 200 m 5° e K4 200 m; 3° in K2 2000 m con A. Rustico. 1° in K4 Open 200 m e 3° nella gara societaria K1 200 m.

Le gare di Caldonazzo fanno parte del circuito della canoa giovani e vengono fatte a fine stagione agonistica. Partecipano sia i selezionati che rappresentano la loro Regione e sia le società singole con i loro giovani. Quest’anno Gabriele Laudicina è stato selezionato per il Meeting delle Regioni e ha gareggiato in K2 e K4 insieme ad altri atleti delle società Siciliane. In queste gare hanno fatto un 3° posto nel K2 metri 2000 e un 2° nel K4 metri 200.

Infine, dal 15 al 17 settembre, presso l’Idroscalo di Milano, si sono svolti i Campionati Italiani velocità Senior/Master/Paracanoa. Quest’anno per la prima volta la Federazione ha aperto la gara ai cadetti B, che si sono cimentati anche in una nuova distanza che è quella dei 500 m. Gabriele Laudicina, nella sua serie, ha fatto per la prima volta la gara nella distanza dei 500m in K1 ed ha chiuso con un ottimo 2° posto.