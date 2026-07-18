“Canottieri Cup” 2026: domenica la finale del Torneo Open Maschile e Femminile

MARSALA – “Lo scorso 5 luglio ha preso il via l’atteso “Canottieri Cup” 2026, torneo Nazionale Open Maschile e Femminile che si concluderà domenica 19 luglio con l’assegnazione dei titoli.

L’evento, organizzato dalla Società Canottieri Marsala, non è solo un appuntamento sportivo, ma rappresenta il fulcro delle celebrazioni per gli 80 anni della storica società lilybeana, da sempre punto di riferimento per lo sport e la socialità del territorio.

L’edizione 2026 è stata divisa in quattro fasi: per primi sono scesi in campo i tennisti di 4^ categoria, poi quelli di 3^ categoria, mentre da lunedì 13 in scena i big di 2^ categoria e infine, domenica 19 luglio le attesissime finali. Il montepremi in palio è di €4.000 per l’Open Maschile (giunto alla sua 9^ edizione) e €1.500 per l’Open Femminile (alla sua 2^ edizione).

Il tabellone di quest’anno vanta nomi di assoluto prestigio nel panorama tennistico italiano e internazionale:

· Alberto Bronzetti: Classe 1998, è la vera stella del tabellone maschile. Considerato tra i giocatori di classifica 2.1 più forti d’Italia, arriva a Marsala in un momento di grande forma, reduce dalle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia.

· Niccolò Catini: Già vincitore di una passata edizione della Canottieri Cup, l’atleta (con un best ranking ATP di 330).

· Augusto Virgili: Per la prima volta sul campo marsalese, il tennista vanta un prestigioso best ranking ATP al numero 215.

· Federica Di Sarra: La stella indiscussa del tabellone femminile. Con un best ranking WTA di 192, Di Sarra vanta in carriera la partecipazione alle qualificazioni di tutti e quattro i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open).

· Emiliano Privato: Campione del mondo a squadre Over 40 (titolo conquistato a marzo in Turchia) e riconvocato ai prossimi Mondiali di agosto in Portogallo.

Grande entusiasmo e soddisfazione per il livello tecnico dei tennisti partecipanti, da parte del presidente della Società Canottieri, Renzo Carini, e del direttore del torneo, Nicola Barraco. Per tutti gli appassionati di tennis, l’appuntamento sui campi della Società Canottieri Marsala prosegue fino a domenica 19 luglio. L’ingresso per assistere a tutti i match è libero.