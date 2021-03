Cantieri di Lavoro a Partanna: 176 mila euro di finanziamenti dall’Assessorato regionale

PARTANNA – Costituita a Partanna l’Unità di progetto temporanea finalizzata all’organizzazione, attuazione e gestione dei Cantieri di lavoro regionali istituiti nell’ambito del Piano di azione e coesione per la ‘Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale”. L’iniziativa nasce su determinazione sindacale, con proposta tecnica elaborata dal segretario generale reggente del Comune, Vito Bonanno. A finanziare i Cantieri di Lavoro al Comune di Partanna è stato l’Assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, con un importo complessivo di 176.366,40 euro. Due, nello specifico, i cantieri in programma, che prenderanno il via nelle prossime settimane per concludersi entro l’autunno 2021, relativi rispettivamente alla riqualificazione di Piazza Todaro da adibire a parcheggio, con sistemazione dell’area antistante l’angolo con via Vespri, e alla riqualificazione del cortile di via Pergola. Coordinatore dell’unità di progetto per la gestione dei Cantieri è stato nominato l’ingegnere Nino Pisciotta. “In un periodo come quello attuale – dice il sindaco Nicolò Catania – riteniamo che l’avvio di tali Cantieri possa essere un mezzo utile ed efficace per contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione in modo particolare, e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione”.