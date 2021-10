Capienza 100% al Teatro Selinus di Castelvetrano per la rassegna Selinus all’Opera e acquisto di abbonamenti e biglietti anche in presenza

CASTELVETRANO – Per venire incontro alle numerose richieste, l’abbonamento breve al costo complessivo di 35 euro che comprende una rappresentazione di Tosca (sabato 30 o domenica 31 ottobre), il Recital pianistico di Sophia Vasheruk (venerdì 3 dicembre) e il concerto dedicato a Debussy a cura del pianista Franco Vito Gaiezza (venerdì 10 dicembre), può essere acquistato (oltre ai biglietti per i singoli spettacoli) anche in presenza presso la biglietteria del teatro Selinus lunedì 25, mercoledì 27 e venerdì 29 ottobre, dalle ore 16:00 alle 18:30.

Nei giorni di spettacolo (Tosca di Giacomo Puccini, sabato 30 e domenica 31 ottobre alle ore 21:00) la biglietteria sarà aperta dalle ore 16:00 alle 19:30.

La rassegna Selinus all’Opera, organizzata da Ars Nova (che ha deciso di destinare i proventi della rassegna ad attività musicali a Castelvetrano) in collaborazione con l’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e con il Comune di Castelvetrano, rientra nel programma Operainpiccolo, avviato dall’Ars Nova già dal 2006 al fine di offrire al pubblico l’occasione di assistere a spettacoli, appunto, “in piccolo”, allestiti sulla base di riduzioni d’autore delle Opere del repertorio lirico più conosciuto.