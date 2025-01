Capodanno a Castellammare del Golfo: ai “quattro canti” serata di musica ed intrattenimento per accogliere il 2025

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Notte di San Silvestro con musica ed intrattenimento nel centro storico di Castellammare del Golfo.

Per salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno, festa in piazza ai “quattro canti”, in pieno centro storico a partire dalle ore 22.

Prestart con Dj Peppe Lucchese e musica sotto le stelle: fino a tarda notte si balla e si festeggia l’arrivo del capodanno con “I 40 che ballano i ’90”.

«Insieme a Castellammare del Golfo nella notte di San Silvestro per salutare l’anno che va via ed accogliere l’arrivo del nuovo anno nell’allegra atmosfera in piazza per stare insieme serenamente e – invita il sindaco Giuseppe Fausto – condividere momenti di gioia con l’augurio che il 2025 ci consenta di costruire, uniti, una Castellammare del Golfo migliore. Continuiamo ad impegnarci guardando al domani con fiducia e rivolgendo un abbraccio affettuoso a tutti i miei concittadini, in particolare a chi soffre o è solo».